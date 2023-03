Fiorentina-Milan, Pioli ricorda Astori: “Davide è sempre con me”

Domani sera il Milan giocherà in trasferta a Firenze, dove cercherà di tenere il passo dell’Inter impegnata a San Siro contro il Lecce.

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato della di una partita che per lui non può che avere un significato speciale.

L’attuale tecnico del Milan infatti ha allenato la Fiorentina fra il 2017 e il 2019 ed è stato l’ultimo tecnico di Davide Astori.

Quel tragico pomeriggio del 4 marzo 2018 ha lasciato un segno indelebile nel tecnico emiliano, che ha voluto commemorare il quinto anniversario della morte di Davide Astori.

Milan Pioli Astori

“Intimamente per me è sempre una particolare, domani anche di più. Davide è sempre con me. Sono molto contento che sia stata istituita un’associazione a suo nome, lui avrebbe voluto così. Persona di un’educazione incredibile, sarà una partita particolare”.

Un Pioli visibilmente commosso quello presentatosi in conferenza stampa, consapevole che un evento del genere avrà un impatto su tutta la sua vita.

“Astori ci ha lasciato tanti insegnamenti, dico noi per tutti coloro che, assieme a me, hanno vissuto quella situazione”.

Queste le parole con cui il tecnico del Milan ha voluto ricordare Davide e la trista vicenda impressa nella memoria di tutti gli appassionati di questo sport.