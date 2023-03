Milan, l’iniziativa di Pioli è da applausi: che sorpresa ai ragazzi del Vharese!

Una giornata speciale per i ragazzi del Vharese, una squadra che partecipa alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC con la maglia rossonera. A dirigere quello che si pensava fosse un normalissimo allenamento, ci ha pensato Stefano Pioli.

Ebbene sì, a pochi minuti dall’inizio della sessione, si è palesato l’allenatore del Milan per guidare l’allenamento. Ed è stato un vero allenamento. Corse, esercitazioni tecniche, tiri in porta, partitella finale. Un modo, oltre che per giocare a calcio, per stare insieme, per condividere un momento che rimarrà indelebile nel cuore di questi ragazzi.

Milan Pioli Vharese iniziativa

Pioli entusiasta: “Ho visto dei ragazzi attenti e vogliosi di far bene”

A margine di questa bellissima iniziativa, sono arrivate le parole del tecnico rossonero, Stefano Pioli.

Di seguito un estratto: “Rappresentare il Milan in occasioni come queste mi rende ancora più orgoglioso. Ho visto dei ragazzi con grande entusiasmo, attenti e vogliosi di far bene rispettando tutte le consegne che gli venivano affidate. Quando hai l’opportunità di passare del tempo in questi contesti ti rendi davvero conto che i sogni non possono essere transennati e che con una passione così si può superare ogni ostacolo“.

Un pomeriggio da incorniciare per i ragazzi del Vharese. Il tutto, attraverso foto e video, è documentato sui canali ufficiali della squadra rossonera.