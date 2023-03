Primi mesi di 2023 molto molto altalenanti per il Milan di Stefano Pioli che ha abbandonato il secondo posto solitario e che ora si trova risucchiato nel gruppone delle pretendenti per un posto in Champions, allo stesso tempo però i rossoneri hanno ottenuto un risultato storico riuscendo a tornare tra le prime 8 d’Europa.

Questo inizio del 2023 però ha riconsegnato il suo portiere titolare, oltre che perno della squadra, “Magic” Mike Maignan, che nelle sue prime uscite ha subìto fatto capire di essere tornato più che mai in forma.

L’ultima dimostrazione è stata la super uscita su Dia nel corso dell’ultima gara di campionato contro la Salernitana, ma i tifosi rossoneri sicuramente conserveranno maggiormente nei propri ricordi è senza dubbio quella su Harry Kane nel corso degli ultimi minuti di Tottenham Milan.

Il giornalista sicuro, l’ha detto sul futuro di Maignan al Milan

Luca Serafini, intervenuto a Milan Tv, ha parlato del portiere francese e della sua importanza per il presente ed il futuro del Milan:

“Maignan è atteso dalla Francia, dove ha la strada spianata. Ha un futuro importante nel Milan. Mi sembra che si sia calato con grande slancio ed entusiasmo nella realtà rossonera. La parata su Kane è stata meravigliosa, ha la capacità di leggere le situazioni sia dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo. Dà grande tranquillità, è il più grande interprete dell’evoluzione del ruolo del portiere negli ultimi dieci anni”.

