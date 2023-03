Milan così non va, il dato parla chiaro: che calo per i rossoneri

Inizio di settimana difficile ma importantissimo per il Milan di Stefano Pioli che ha l’obbligo di far resettare la mente dei suoi calciatori dopo la bruttissima sconfitta subìta a Firenze in quel dell‘Artemio Franchi.

Quella di ieri sera è stata però solo l’ultima delle partite mal interpretate da Pioli nel corso del 2023 che ha portato più delusioni che successi ai rossoneri.

I campioni d’Italia sono letteralmente irriconoscibili, e la prova di ieri sera ne è stata la prova con Mike Maignan che da solo ha toccato più palloni di tutti gli attaccanti che sono entrati nel rettangolo verde del Franchi e questo è simbolo di un Milan troppo timido e snaturato rispetto alla squadra bellissima dell’anno scorso.

Pioli Milan

Milan il calo è netto, quanti punti persi rispetto allo scorso anno!

Questo 2023 ci ha consegnato un Milan nuovo ma per nulla migliore, la squadra è infatti molto più difensivista e gioca per non subire piuttosto che per creare e questo non rispecchia quanto visto fino al pre mondiale.

Tutti questi fattori che abbiamo potuto vedere maggiormente negli ultimi due mesi hanno portato ad un calo drasticissimo rispetto allo scorso anno.

Sono infatti 47 i punti guadagnati dopo la ventiquattresima giornata di campionato, mentre lo scorso anno a questo punto i punti furono 55.

Tutti i tifosi sperano che questo trend possa essere invertito, e visto che ormai il campionato è compromesso il popolo rossonero spera almeno in una qualificazione in Champions League che sembra però tutt’altro che tranquilla.

Andrea Mariotti