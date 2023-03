Donnarumma eliminato dal Bayern Monaco: risposta in diretta sulla qualificazione del Milan

Gianluigi Donnarumma è stato protagonista in negativo della serata di Champions League, durante la quale il suo Paris Saint-Germain è stato eliminato per l’ennesima volta agli ottavi di finale.

I francesi sono caduti sotto i colpi del Bayern Monaco, che gli ha negato l’accesso ai quarti di finale della competizione.

Il portiere della Nazionale è stato intervistato a fine partita, dove ha espresso tutto il suo rammarico: “Nel primo tempo dovevamo fare di più, poi le partite di Champions son così. Siamo incazzati e delusi”.

Questa eliminazione capita proprio quando il Milan, la sua ex squadra, si qualifica ai quarti di finale grazie ad un’intervento provvidenziale proprio del portiere che ha preso il suo posto.

Milan PSG Donnarumma

Inevitabile la domanda sul passaggio del turno dei rossoneri, a cui Donnarumma risponde così: “Sono orgoglioso della mia scelta di far parte di questo club, non c’è un minimo ripensamento sono orgoglioso di indossare questa maglia”.

Il portiere si dice contento del risultato ottenuto dai suoi ex compagni: “Contento per il Milan e per i miei compagni che sono lì, purtroppo noi non ci siamo riusciti, dobbiamo stare insieme e andare avanti”.

Nonostante le dichiarazioni è difficile pensare che Donnarumma in questo momento non provi neanche una piccola quantità di rammarico per la squadra che ha lasciato e che ora vola ai quarti senza di lui.