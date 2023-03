Milan, Ibrahimovic titolare contro la Salernitana? Le ultime da Milanello

Un’opportunità da non fallire. La sconfitta dell’Inter a La Spezia consegna al Milan una ghiotta occasione: agganciare i “cugini” e riacciuffare la zona Champions.

Dopo esser tornati nell’élite del calcio europeo, i rossoneri non vogliono farsi sfuggire la chance di ritornare tra le prime quattro della graduatoria: è necessario però superare la Salernitana in quel di San Siro, gara in programma lunedì alle ore 20.45.

La gloriosa sfida di Londra è stata però molto dispendiosa a livello di energie e per questo Pioli pensa ad un turnover importante in vista del “Monday night” contro i campani.

Da Milanello arrivano aggiornamenti sui possibili undici che scenderanno in campo contro i granata.

Milan-Salernitana Pioli Ibrahimovic

Milan-Salernitana, previsto turnover per Pioli: la scelta su Ibrahimovic

Nelle ultime ore si era vociferato di un possibile impiego dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi lo svedese ha svolto allenamento personalizzato dopo la partitella giocata per intero con l’under 18 nella giornata di ieri.

Nonostante ciò, nella sessione odierna è stato provato ancora una volta Olivier Giroud, che dovrebbe stringere i denti ed essere normalmente al centro dell’attacco nella formazione titolare di lunedì.

Possibile turno di riposo per Thiaw: al suo posto pronto Kjaer, mentre uno tra Tonali e Krunic potrebbe sedere in panchina così come Brahim Diaz.