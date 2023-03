Il Milan per la prima volta senza italiani in campo, il ct Mancini: “Così per noi non è semplice”

Il Milan è reduce da una settimana in cui ha raccolto due pareggi dal valore diametralmente opposto. Se il primo, ottenuto a Londra, viene percepito come una vittoria in quanto ha dato la possibilità ai rossoneri di strappare il pass per i quarti di finale di Champions, il secondo, in casa con la Salernitana, ha creato più di qualche brusio.

Nella gara disputata contro la formazione campana, Stefano Pioli, con ogni probabilità a sua insaputa, ha messo fine ad un dato statistico che mai fino ad ora si era interrotto. Si perché i rossoneri, per la prima volta nella loro storia, sono scesi in campo senza nemmeno un italiano presente nell’undici iniziale.

Milan italiani Mancini

Nel post partita di DAZN, il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini ha espresso il suo parere a riguardo.