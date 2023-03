Marelli critica: “Milan-Salernitana arbitrata male”, poi la frase sul rigore chiesto da Theo!

Al termine di Milan–Salerntina, l’ex arbitro Luca Marelli ha criticato duramente l’arbitraggio del direttore di gara Federico La Penna.

In particolare, l’aspro giudizio di Marelli è causato dal presunto rigore che l’arbitro aveva inizialmente fischiato in favore del Milan, ma poi revocato in seguito ad una on-field review a cui lo ha richiamato il VAR Luca Banti.

Marelli Milan Salernitana Rigore Theo Hernandez

Marelli: “Rigore revocato giustamente, contatto di gioco sia su Bennacer che su Theo”

Di seguito, l’analisi dell’ex arbitro e opinionista in trasmissione a DAZN, che si è espresso anche in merito ad un ulteriore episodio, ovvero il successivo contatto nell’area di rigore dei campani ai danni di Theo Hernandez: