Situazione Leao, Pioli sorprende tutti: la risposta in conferenza stampa

Dopo Milan–Salernitana, Stefano Pioli si è esposto in conferenza stampa a proposito del recente rendimento di Rafael Leao. A seguire, le dichiarazioni del tecnico rossonero sulla gara, terminata con il risultato finale di 1-1.

Se, a detta sua, sia stato più un problema di mentalità o di stanchezza:

“No, stanchezza no, piuttosto di qualità: non siamo stati così veloci come potevamo essere e attenti. Quando farò rivedere alla squadra il gol che abbiamo preso…È stato troppo facile segnarci. Dovevamo gestire meglio. Ci abbiamo provato con generosità, ma dovevamo essere più lucidi e precisi”.

Sull’atteggiamento della squadra al rientro dell’intervallo:

“Non rinunciatari, ma neppure pericolosi come volevamo: abbiamo verticalizzato troppo poco forse perché non ci siamo mossi tanto”.

Conferenza Stampa Pioli Milan Salernitana Leao

Pioli difende Leao: “Essergli vicino è la mia priorità, è una situazione strana”

Sulle difficoltà in fase realizzativa:

“Abbiamo calciato tanto, ma troppe poche volte con precisione“.

Su cosa si porterà nella prossima partita da questa serata storta:

“Delusione sicuramente, non era questa la partita che volevamo fare, da trasformare in energia”.

Se fosse mancato del coraggio per riuscire a strappare i tre punti:

“Non credo, è mancata qualità e giocatori in area. È questione di posizione e di accompagnare meglio l’azione. Dovevamo gestire meglio il secondo tempo“.

Sulla situazione di Leao: