Pioli non ci sta: “Dovevamo fare meglio, siamo delusi”, poi le risposte su Ibrahimovic e Leao!

Intervistato nel post partita, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha analizzato il deludente pareggio per 1-1 contro la Salernitana. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e Dazn:

“Se pensavamo di averla chiusa nello spogliatoio? Non è stato un calo mentale o un calo fisico. È chiaro che siamo delusi, potevamo fare di certo meglio. Una volta sbloccato il risultato, ci saremmo dovuti chiudere meglio per poi cercare il raddoppio. Abbiamo subito un gol evitabile. La partita poi si è fatta più nervosa. Non c’è stato quel pizzico di fortuna in più. Occasione persa, potevamo fare di più”.

Sulla stanchezza visto il recente impegno di Champions:

“Se ci avesse fatto affaticare significherebbe che dobbiamo crescere, le grandi squadre ce la fanno. Sapevamo che stasera non sarebbe stato scontato o facile “.

Sulla prestazione di Ibrahimovic:

“Zlatan è un giocatore importante, assolutamente. Oggi l’abbiamo cercato un po’ di più con le palle alte perché c’era poco spazio per servirlo. Analizzeremo questa partita con i ragazzi perché si poteva e si doveva fare meglio”.

Se le situazioni contrattuali, vedi Leao, possano in qualche modo levare energie mentali:

“No, non credo che stia incidendo sulle prestazioni. Deve solo stare di più in partita, così come gli altri devono anche cercarlo di più”.

Sui possibili cambiamenti rispetto all’anno scorso:

“Non è cambiato nulla all’interno del gruppo. Sta mancando la continuità per stare lì davanti. È un campionato un po’ così per tante squadre, tranne il Napoli a cui bisogna fare i complimenti. Stiamo facendo meglio rispetto a subito dopo la pausa, ma dobbiamo ancora crescere, soprattutto sulla mentalità se vogliamo essere competitivi sia in Europa che in Italia”

Sulla scelta dell’allenatore avversario, Paulo Sousa, di puntare su Dia, ripagata dal gol dell’1-1, siglato proprio da quest’ultimo:

“Sapevamo che facendo giocare Dia la Salernitana avrebbe puntato sulle ripartenze. Noi dovevamo riempire maggiormente l’area. Sono situazioni che stiamo curando”.

