Milan-Salernitana, Pioli rivoluziona la formazione: sorpresa in attacco

Dopo la grande prestazione di Londra contro il Tottenham, che ha consentito al Milan di superare il turno ed accedere ai quarti di finale di Champions League, lunedì sera i rossoneri dovranno affrontare la Salernitana in un match valido per la 26esima giornata di Serie A.

Tanti dubbi di formazione per Stefano Pioli, il quale potrebbe cambiare molto rispetto al match contro gli Spurs, per consentire un turno di riposo ai giocatori maggiormente impiegati finora.

Milan-Salernitana, la probabile formazione: possibile chance da titolare per Ibrahimovic

Milan Salernitana Ibrahimovic

Secondo quanto riportato da Sky, infatti, Malick Thiaw, Sandro Tonali e Olivier Giroud potrebbero partire inizialmente dalla panchina per rifiatare dopo gli ultimi impegni ravvicinati.

Per quanto riguarda il sostituto del bomber francese, il tecnico del Diavolo non ha ancora provato nulla per il match contro i campani, ma crescono le possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto.

L’attaccante svedese sta ritrovando la migliore condizione ed oggi ha giocato entrambi i tempi da 25 minuti della partitella contro l’Under 18 rossonera.