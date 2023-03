Milan-Salernitana, i tifosi rossoneri sorprendono ancora: il dato

Giornata di vigilia in casa Milan, i rossoneri saranno infatti di scena domani sera in quel di San Siro contro la Salernitana di Paulo Sousa che sicuramente non renderà facile la vita alla squadra di Pioli visto che ha bisogno di punti per raggiungere una salvezza tranquilla.

Il Milan viene da una settimana decisamente positiva culminata con il ritorno ai quarti di Champions League dopo 10 anni di assenza, i rossoneri hanno offerto una grande prestazione in cui più volte ha messo in pericolo il Tottenham ed è stato in grado di difendersi molto bene, e dove non sono arrivati i difensori è arrivato Mike Maignan.

La squadra di Pioli ha potuto contare sull’enorme appoggio dei tifosi accorsi in massa al Tottenham Hotspur Stadium, ma anche domani sera non mancherà l’onda rossonera per spingere il Milan verso la zona Champions.

Milan Pioli Tifosi

Milan-Salernitana, dato clamoroso per i tifosi

Sebbene il giorno e l’orario non siano molto comodi, i tifosi del Milan riempiranno San Siro anche per il match con la Salernitana.

Circa 72mila biglietti sono stati venduti per l’occasione e questo è simbolo dell’amore e dell’entusiasmo che ci sia attorno a tutto l’ambiente.

Andrea Mariotti