Milan, parla Scaroni: “Sono favorevole all’entrata di nuovi fondi”

Con la fine della sosta nazionali il campionato di Serie A riprende nel weekend. Il Milan affronterà il Napoli al Diego Armando Maradona per poi incontrarlo nuovamente in Champions League pochi giorni dopo in una sfida valida per i quarti di semifinale.

Intanto Paolo Scaroni ha presenziato all’Università Bocconi di Milano e rilasciato alcune dichiarazioni a margine della nuova cattedra di De Agostini in “Corporate Strategy”. Il presidente rossonero è intervenuto su diverse tematiche tra cui la possibilità di inserire nuovi fondi in Serie A.

Scaroni favorevole ai nuovi fondi

FOTO IMAGO – Milan Theo Tomori

Di seguito quanto detto durante l’evento alla Bocconi:

Sono sempre stato favorevole all’entrata di nuovi attori, non tanto per il tema dei soldi, quanto perché potrebbero dare un contributo per una governance saggia nella media company che è quella che dovrà gestire i diritti televisivi. È un po’ presto per dire quale soluzione la Lega prenderà. Iniziamo un processo di valutazione a partire da questo venerdì 31 marzo. Abbiamo la prima riunione dedicata all’analisi dei fondi. Il problema ce l’abbiamo sui diritti tv, la linfa vitale della Serie A. Non stiamo facendo bene fuori dall’Italia.

Scaroni termina, poi, dicendo:

Abbiamo fatto abbastanza bene, ma il futuro ci sembra più grigio del passato, quindi, dotarci di una governance efficiente nella media company. Secondo me, è un ingrediente chiave per intraprendere un percorso virtuoso nei diritti televisivi.