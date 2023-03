Milan, Cardinale ha scelto la località per il nuovo stadio ma c’è un ostacolo: il punto

In casa Milan tiene banco la questione riguardante il nuovo stadio. Nelle ultime settimane si è delineato uno scenario inatteso: se prima Inter e Milan sembravano propensi a viaggiare insieme verso la messa in opera di questo progetto, ora i rossoneri pare abbiano deciso di andare da soli.

Milan stadio Cardinale

Milan, Cardinale studia la zona di “La Maura”: a breve la decisione!

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale vuole accelerare i tempi e costruire in fretta il nuovo stadio del Milan. Per quanto riguarda la zona prescelta, sembra in vantaggio l’area di “La Maura“: è questa l’alternativa alle soluzioni in provincia.

L’ipotesi trova l’appoggio del sindaco di Milano, Sala, il quale vorrebbe trattenere il club nei confini del comune.

Nuovo stadio Milan, costi e ostacoli!

Se è vero che Sala vorrebbe il Milan ancora al centro del comune di Milano, è vero anche che tre consiglieri comunali – appartenenti alla sua lista – hanno firmato una mozione per tutelare il verde dell’area in cui dovrebbe sorgere lo stadio.

Per quanto riguarda i costi, questi sono stimabili in 5-600 milioni di euro. Tutto dipenderà dalle scelte di materiali e di progetto, oltre che dalla capienza: l’idea attuale è quella di dar vita ad un impianto che può ospitare 60-70 mila persone.

Un’operazione complessivamente molto onerosa che costringerà RedBird, azionista di maggioranza del Milan, a richiedere un finanziamento. Il progetto potrebbe essere affidato a Populous, che aveva già progettato la cosiddetta “Cattedrale” per il vecchio San Siro.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI