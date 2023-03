Milan, Stylsvig fissa l’obiettivo: “Vogliamo riportare il club in alto”, poi svela le strategie dei rossoneri

Lo scorso 23 febbraio, in occasione della Fashion Week, il Milan ha presentato la quarta maglia realizzata insieme al marchio di moda francese Koché.

La nuova divisa presenta uno stile molto originale e segna l’ingresso della società nel mondo del gaming attraverso la collaborazione con Rocket League, il noto videogioco sviluppato da Psyonix Studios.

Questo progetto rientra in una più ampia strategia di mercato che punta ad espandere la riconoscibilità del Milan come società e come brand.

Milan Stylsvig Quarta Maglia

Ne parla Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan intervistato da Forbes: “Questa è la prova definitiva della convergenza tra sport, intrattenimento, giochi, moda e stile di vita: si intersecano tutti. Essere in grado di farlo in un gioco così popolare come Rocket League è qualcosa per cui siamo davvero davvero orgogliosi“.

Stylsvig ha spiegato come il 60% dei ricavi ottenuti grazie alle vendite della quarta maglia siano stato ottenuti al di fuori dei confini nazionali, confermando la validità della strategia rossonera.

Questa innovazione vuole proiettare il Milan in un futuro nel quale la società si pone l’obiettivo di essere un marchio in grado di raggiungere ambienti sempre diversi senza relegarsi al lato sportivo.

“Questo è il primo passo verso qualcosa di molto interessante che stiamo preparando al momento. Posso dire che ci stiamo avvicinando non solo allo spazio dei giochi, ma più in generale, perché ci vediamo come un marchio, non necessariamente solo come una squadra di calcio…“