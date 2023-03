Ultim’ora Milan, febbre per un titolare: Tottenham a rischio!

Manca sempre meno alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Tottenham e Milan.

I rossoneri arrivano alla sfida partendo dal vantaggio di 1-0 maturato nel match di andata. La qualificazione, però, non è un pratica chiusa e ci sarà bisogno della massima applicazione per raggiungere i quarti di finale.

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è al lavoro per preparare al meglio la sfida di mercoledì sera, ma potrebbe esser costretto a fare a meno di un titolarissimo.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud sarebbe in forte dubbio per la sfida agli Spurs. Il centravanti francese non si è allenato nella giornata di oggi a causa di un attacco influenzale.

Olivier Giroud Milan

Giroud non si allena: cosa cambia in vista del Tottenham

Il numero 9 dei rossoneri ha avvertito i primi problemi già domenica e proprio per questo motivo, oggi, non si è presentato al centro sportivo di Milanello per l’allenamento.

La speranza è che Giroud possa partecipare alla sessione di domattina per verificare sul campo le sue condizioni fisiche. Stefano Pioli, però, potrebbe decidere di portarlo con sè a Londra e valutare le sue condizioni il giorno della partita.

In caso di forfait, saranno Rebic, Origi e De Ketelaere a giocarsi il posto per una maglia da titolare.