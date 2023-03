Milan, tutti gli impegni dei rossoneri convocati dalle Nazionali

L’ora delle Nazionali. La ventisettesima giornata del campionato di Serie A si è ormami conclusa: il Derby d’Italia tra Inter e Juventus ha fatto da sipario all’ultimo turno del massimo campionato italiano prima della sosta dovuta agli impegni dettati dalle Nazionali.

Iniziano infatti le qualificazioni per il prossimo campionato Europeo datato 2024, che si svolgerà in Germania: tanti i calciatori impegnati, anche per quanto riguarda il fronte Milan, uscito sconfitto nell’ultima partita contro l’Udinese.

Stefano Pioli si vedrà privato di una quantità considerevole di effettivi, compresi tra giocatori cardine dei rossoneri e qualche inaspettata sorpresa, come ad esempio il ritorno in Nazionale di Zlatan Ibrahimovic. Di seguito tutti i convocati.

Zlatan Ibrahimovic Milan

Milan: tutti i rossoneri impegnati nelle rispettive Nazionali

Tonali: Italia-Inghilterra (23 marzo); Malta-Italia (26 marzo)

Italia-Inghilterra (23 marzo); Malta-Italia (26 marzo) Thiaw: Germania-Perù (25 marzo); Germania-Belgio (28 marzo);

Germania-Perù (25 marzo); Germania-Belgio (28 marzo); Maignan: Francia-Olanda (24 marzo); Irlanda-Francia (27 marzo)

Francia-Olanda (24 marzo); Irlanda-Francia (27 marzo) Kjaer: Danimarca-Finlandia (23 marzo); Danimarca-Kazakistan (26 marzo)

Danimarca-Finlandia (23 marzo); Danimarca-Kazakistan (26 marzo) Kalulu: Francia-Olanda (24 marzo); Irlanda-Francia (27 marzo)

Francia-Olanda (24 marzo); Irlanda-Francia (27 marzo) Theo Hernandez: Francia-Olanda (24 marzo); Irlanda-Francia (27 marzo)

Francia-Olanda (24 marzo); Irlanda-Francia (27 marzo) Dest: Grenada-Stati Uniti (25 marzo); Stati Uniti-El Salvador (28 marzo)

Grenada-Stati Uniti (25 marzo); Stati Uniti-El Salvador (28 marzo) Bennacer: Algeria-Niger (23 marzo); Niger-Algeria (27 marzo)

Algeria-Niger (23 marzo); Niger-Algeria (27 marzo) Krunic: Bosnia ed Erzegovina-Islanda (23 marzo), Slovacchia-Bosnia ed Erzegovina (26 marzo)

Bosnia ed Erzegovina-Islanda (23 marzo), Slovacchia-Bosnia ed Erzegovina (26 marzo) Saelemakers : Svezia-Belgio (24 marzo); Germania-Belgio (28 marzo)

: Svezia-Belgio (24 marzo); Germania-Belgio (28 marzo) De Ketelaere: Svezia-Belgio (24 marzo); Germania-Belgio (28 marzo)

Svezia-Belgio (24 marzo); Germania-Belgio (28 marzo) Leao: Portogallo-Liechtenstein (23 marzo); Lussemburgo-Portogallo (26 marzo)

Portogallo-Liechtenstein (23 marzo); Lussemburgo-Portogallo (26 marzo) Giroud: Francia-Olanda (24 marzo); Irlanda-Francia (27 marzo)

Francia-Olanda (24 marzo); Irlanda-Francia (27 marzo) Ibrahimovic: Svezia-Belgio (24 marzo); Svezia-Azerbaigian (27 marzo)

Giulio De Pino