Stadio Milan, altro incontro tra Scaroni e il sindaco Sala: le ultime

La questione del nuovo stadio di Milano che andrà a sostituire San Siro sta tenendo banco ormai da molto tempo e i dirigenti del Milan hanno già incontrato i vertici dell’amministrazione cittadina.

Il presidente Paolo Scaroni ha incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala per presentare quello che sarà un progetto per la realizzazione di un nuovo stadio nell’area dell’ex ippodromo La Maura.

Lo riporta l’ANSA, che aveva documentato anche l’incontro fra il proprietario del club rossonero Gerry Cardinale e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Milano Nuovo Stadio

Il Milan infatti aveva espresso la volontà di ergere il proprio stadio in una nuova area che non fosse quella attualmente occupata dallo stadio Giuseppe Meazza.

Da quanto è emerso pare che l’incontro sia stato dai toni informali tenutosi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Scaroni e Sala si sarebbero accordati per rivedersi in futuro con più calma.

Sembra quindi che non ci siano novità concrete e che il nuovo stadio dovrà ancora aspettare il via libera da parte del Comune.