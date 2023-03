Mourinho pensa al Milan dopo la vittoria: l’ha detto sul passaggio del turno in Champions!

La squadra di Stefano Pioli ha conseguito per prima l’accesso ai quarti di finale di Champions League eliminando il Tottenham nel doppio confronto, un traguardo che mancava da undici anni per il Milan che ora sogna in grande.

Il progetto rossonero è appena iniziato, il tecnico Stefano Pioli ha preso una squadra alla deriva, con molto duro lavoro e soprattutto grazie ad una società forte e ben organizzata ha portato il Milan dove gli compete: ai vertici del calcio nazionale con la vittoria dello scudetto lo scorso anno e ai vertici del panorama calcistico internazionale entrando meritatamente nelle prime otto d’Europa.

Pioli Milan Champions

Le parole di Josè Mourinho

I campioni d’Italia in carica hanno surclassato nel doppio confronto il Tottenham di Antonio Conte con una preparazione tattica perfetta sotto tutti i punti di vista imbrigliando l’attacco degli Spurs rendendo innocui giocatori come Harry Kane e Son.

Il Milan ai quarti di Champions attende le sfide di settimana prossima di Inter e Napoli contro Porto e Eintracht Francoforte sperando in un en plein che avrebbe dello storico per il nostro calcio dopo anni di mediocrità.

Oltre ai match di Milan, Inter e Napoli in Champions League ci sono squadre italiane impegnate in Europa e Conference League, competizioni in cui le nostre compagini hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo e, chissà, provare anche a vincere.

Proprio in Europa League la Roma di Josè Mourinho ospitava la Real Sociedad nella sfida valevole per gli ottavi di finale, il match è terminato col risultato di 2-0 mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione al prossimo turno.

Al termine della sfida il tecnico portoghese ha parlato del successo del Milan di ieri sera, di seguito le sue parole:

“Complimenti al Milan che è la prima squadra italiana ai quarti, ne vogliamo di più”

Frase breve ma emblematica dell’allenatore giallorosso riguardante il nostro calcio che ha voglia di rivalsa dopo periodi davvero bui.