L’ex Milan è sicuro: “Il gol di Muntari poteva cambiare il calcio italiano!”

A distanza di 11 anni torna a far discutere uno degli episodi più controversi della storia moderna del calcio italiano: il gol fantasma di Sulley Muntari.

A commentare, ancora una volta, quanto accaduto nel lontano 2012 è Luca Antonini, ex difensore del Milan dal 2008 al 2013 che, in merito alla rete siglata da Muntari nella sfida Scudetto contro la Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’ex rossonero ha definito l’episodio molto decisivo ai fini dell’evoluzione dello scenario del calcio italiano, con il Var sarebbe potuto cambiare tutto.

Muntari Milan Antonini

Antonini: “Il gol di Muntari? Poteva cambiare tutto!”

“Ci furono quei primi 20 minuti in cui avevamo messo la Juventus nella loro area, perché eravamo onestamente più forti in quel momento. Poi dopo hanno dimostrato loro di essere più forti di noi soprattutto a livello mentale. Nel 2023, se metti quella partita adesso con il Var, non lo so mica se il Milan arriva secondo eh… Cerchiamo di vincere lo Scudetto, non parte l’era Juventus, magari Ibra e Thiago rimangono al Milan, Cassano non va all’Inter: può cambiare tutto. Purtroppo poteva cambiare lo scenario del calcio italiano in quel momento“.