Napoli-Milan, tre assenze per Pioli: le ultime da Milanello

Con la ripresa del campionato e delle coppie il Milan si prepara alla triplice sfida contro il Napoli, iniziando da quella di Serie A che si disputerà domenica. Poi quella di andata e ritorno valida per i quarti di finale di Champions League e che porterà una delle due squadre direttamente in semifinale.

Per il big match Pioli ha deciso di tornare alla difesa a 4, vista anche la mancanza di Kalulu. Esperienza da dimenticare per il francese che si è infortunato nella sua prima convocazione in nazionale e non ha potuto nemmeno giocare prima di tornare in Italia. Lesione al polpaccio per lui e situazione da monitorare affinché ci sia un pieno recupero e nessuna ricaduta per questo finale di stagione.

Verso Napoli-Milan: Kalulu, Ibrahimovic e Messias lavorano a parte

FOTO IMAGO – Zlatan Ibrahimovic Milan

Anche Ibrahimovic ha dovuto abbandonare il ritiro della sua Svezia causa infortunio muscolare. La sua ricaduta ha lanciato l’allarme in casa Milan, visto che la società insieme al suo entourage stava facendo delle prove di rinnovo, ora in stand-by.

Come riporta Sky Sport, a Milanello i rossoneri stanno svolgendo il consueto allenamento. Ma Kalulu, Ibrahimovic e Messias, in particolare, lavorano in disparte. Nessuno di loro sarà a disposizione per la gara di Napoli al Diego Armando Maradona.