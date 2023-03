Champions League, Spalletti sorprende tutti: “Il Milan è favorito”

L’urna di Nyon ha scelto di mettere di fronte Milan e Napoli, ricalcando il cammino dello Scudetto nelle ultime due stagioni. Dunque sarà questo pseudo derby a fare da cornice ai quarti di finale di Champions League per Milan e Napoli.

Champions League, parla Spalletti

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il sorteggio di Champions League. Spalletti ha prima parlato della vittoria sull’Eintracht: “La felicità è tanta ed è storica. Tuttavia in queste competizioni dura solo fine al prossimo turno: una città come Napoli merita molto di più“.

Spalletti ha poi commentato l’accoppiamento con il Milan: “Avrei preferito non incontrare le italiane. Soltanto gli incompetenti di calcio parlano di sorteggio favorevole: il Milan ha vinto sette Champions League, solo Maldini ne ha vinte cinque”.

Spalletti ha continuato così: “Ultimamente ho letto che PSG e City fanno fatica in Champions perché mancano di esperienza: se questo è vero, il Milan è favorito per il passaggio del turno“.

FOTO: Spalletti-Champions-League

Il tecnico del Napoli ha parlato anche della facilità del tabellone: “Si dice che siamo finiti nella parte facile del tabellone. Ma questo chi lo dice? Non vale lo stesso per Milan, Benfica e Inter? Ora si dice che siamo favoriti tra le quattro, ma bisogna essere equilibrati nelle valutazioni”.

Spalletti ha concluso analizzando il Milan: “Noi e il Milan ci conosciamo abbastanza bene. Il Milan ha già passato il suo momento di difficoltà, ora li vedo più in forma e più costanti. Adesso hanno trovato un nuovo assetto e un nuovo equilibrio. Quelle tre partite tra campionato e Champions saranno sfide contro un grande avversario. Vincerà chi sarà più bravo“.

Enrico Coggiola