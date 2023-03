Napoli-Milan, dubbi in difesa e sulla trequarti per Pioli: le ultime

Il Milan si avvicina a grandi passi verso il primo dei tre confronti contro il Napoli che andranno in scena nel giro di 16 giorni. Si parte con la sfida di campionato al “Maradona” di domenica sera, calcio d’inizio fissato per le 20.45. Il Diavolo troverà di fronte l’uragano azzurro, che viaggia spedito verso lo scudetto.

I rossoneri sono chiamati a compiere un’autentica impresa, riuscita in questa stagione soltanto a Liverpool, Inter e Lazio, per proseguire nella corsa al piazzamento Champions.

Per arginare le folate partenopee Pioli studia un cambio di modulo rispetto all’ultimo mese, caratterizzato dal 3-5-2. Nelle intenzioni dell’allenatore rossonero ci sarebbe un vero e proprio ritorno alle origini.

Napoli Milan probabili formazioni

Verso Napoli-Milan, Pioli studia il ritorno al 4-2-3-1: i dubbi di formazione

Come riportato da Sky Sport, in mattinata Pioli ha lavorato sul 4-2-3-1. Nelle ultime settimane, la difesa a 3 si è infatti rivelata troppo perforabile e di fronte a fenomeni come Osimhen e Kvaratskhelia è vietato commettere leggerezze.

La retroguardia dovrebbe quindi essere composta da Tomori e Kjaer, favorito su Thiaw, mentre sulle fasce spazio a Calabria e Theo Hernandez. Per quanto riguarda la mediana, Tonali e Bennacer presidieranno la zona davanti alla difesa.

Sulla trequarti il terzetto sarà plausibilmente formato da Saelemaekers, in ballottaggio con Florenzi, Brahim Diaz, in vantaggio su Krunic e Leao, pronti ad agire alle spalle dell’unica punta Giroud.