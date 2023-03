Napoli-Milan, Pioli studia la formazione: torna un titolarissimo!

I probabili undici. La super sfida della ventottesima giornata della Serie A, l’anticipazione di ciò che saranno le due partite previste per i quarti di finale della Champions League; Napoli-Milan sarà questo e molto altro, una sfida pronta a regalare più di qualche emozione.

Il Napoli per chiudere il prima possibile il discorso Scudetto, per arrivare quindi alla matematica certezza. Il Milan per continuare ad insidiare le parti alte della classifica, che darebbero ai rossoneri l’accesso alla prossima annata della Coppa dei Campioni.

L’allenatore del Milan Stefano Pioli non ha nessuna voglia di nascondersi e proverà sicuramente a giocare una partita a viso aperto. La formazione per domenica verrà perfezionata di giorno in giorno, ma da Milanello arrivano da subito alcune certezze, come il rientro da titolare di Davide Calabria, riportato anche dalla Gazzetta dello Sport.

Davide Calabria AC Milan

Sempre la rosea, riporta come dopo la squalifica, si riveda anche Olivier Giroud, a cui saranno sicuramente affidate le redini dell’attacco, complice la precaria condizione fisica di Ibrahimovic. Dietro di lui, Krunic insidia Brahim Diaz per una maglia da titolare. Di seguito la probabile formazione per domenica.

Napoli-Milan: la probabile formazione dei rossoneri

Milan(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Leao, Diaz, Saelemaekers; Giroud

Giulio De Pino