Napoli-Milan, Spalletti recupera un azzurro per il match: le ultime

Terminata la pausa nazionali, con tutto il suo contesto di sospiri nella speranza di non vedere infortuni, è iniziata la settimana di Napoli-Milan. La sfida di Serie A farà da anticipo a quello che sarà il quarto di finale di Champions League.

Napoli-Milan, aggiornamenti da Castel Volturno

Infatti la partita potrà essere un buon banco di prova, sia per Pioli che per Spalletti, per pianificare la delicata doppia di Champions League. Per ciò che riguarda gli allenamenti il Milan ha ripreso nella giornata di ieri ed ha continuato oggi con una seduta mattutina.

FOTO: Pioli-Milan

Invece da Castel Volturno, centro di allenamento del Napoli, arrivano nuove notizie dopo la seduta di questa mattina. Il Napoli si è riunito agli ordini di Spalletti per iniziare a preparare il big match di domenica sera.

Il gruppo azzurro ha iniziato con degli esercizi di riattivazione, passando poi ad un lavoro tattico. Inoltre Spalletti può sorridere visti i rientri di Lozano e Zielinski, mentre Demme e Bereszynski hanno svolto un lavoro personalizzato. Mezzo sorriso anche per Raspadori che ha svolto quasi tutto l’allenamento con il gruppo.

Enrico Coggiola