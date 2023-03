“Non so se ci sarò per Napoli-Milan”: il calciatore lancia l’allarme!

Domenica prossima ripartirà il campionato dopo la sosta per le Nazionali dedicata alle qualificazioni ad Euro 2024.

Il Milan sarà atteso in trasferta a Napoli per affrontare la capolista in un match molto importante, perchè si tratta a tutti gli effetti di un’ snticipazione dell’atteso quarto di finale di Champions League.

le due squadre infatti si giocheranno fra qualche settimana un posto alle semifinali della massima competizione europea.

Per la gara di domani invece sarà assente Bartosz Bereszynski, il terzino arrivato a Napoli dalla Sampdoria nella sessione invernale di calciomercato.

Napoli Milan Spalletti

Il polacco ha totalizzato finora solo una presenza in Coppa Italia contro la Cremonese, che ha condannato gli Azzurri all’eliminazione.

Bereszynski è ancora alle prese con un’infortunio da cui sta recuperando negli ultimi giorni. Ne ha parlato lo stesso calciatore dal ritiro della sua Polonia.

Il terzino del Napoli è stato intervistato da TVP Sport a cui ha rivelato: ” La mia è una corsa contro il tempo per essere nuovamente a disposizione: non so se riuscirò già ad esserci per la prossima gara di campionato. Tutto dipenderà dai test che farò in questi giorni”.

Con tutta probabilità Spalletti farà scendere in campo Karim Zedadka, classe 2000 aggregatosi dalla Primavera.