Napoli, Spalletti recupera i pezzi: il giocatore recupera per il big match contro il Milan

Dopo la sosta delle Nazionali si ritornerà in campo per disputare i match di Serie A. Nel corso della ventottesima giornata ci sarà l’attesissimo big match Napoli-Milan al Diego Armando Maradona di Napoli. Il Napoli in vista di questo match è vicino al pieno recupero di un giocatore importante, che da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo.

Raspadori recupera e sarà a disposizione contro il Milan: le ultime

Napoli Raspadori

L’attaccante italiano del Napoli è vicinissimo al rientro tra i convocati di Luciano Spalletti, e punta ad essere già disponibile contro il Milan. Difatti come riporta Sky Sport, Raspadori domani dovrebbe svolgere la sessione di allenamento a Castel Volturno in gruppo. L’ex attaccante del Sassuolo ha approfittato della sosta delle Nazionali per recuperare pienamente dall’infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi.

Dunque il Milan domenica sera dovrà temere anche Raspadori, pronto ad entrare probabilmente a gara in corso, oltre i vari Kvaratshkelia e Osimhen. A meno di clamorose sorprese o ricadute, l’attaccante dei partenopei dovrebbe essere convocato per il big match del Maradona contro i rossoneri.