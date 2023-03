Kalulu e Messias out contro il Napoli? Notizia definitiva da Milanello!

Il Milan prosegue la sua preparazione in vista del big match di domenica sera al Diego Armando Maradona contro il Napoli guidato da Luciano Spalletti. I rossoneri hanno ritrovato in allenamento alcuni dei giocatori che erano stati fuori con la loro Nazionale. L’allenamento odierno ha delineato anche le attuali situazioni di alcuni giocatori attualmente acciaccati o infortunati.

Le ultime su Kalulu e Messias

Milan Messias Kalulu Infortunati

In mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per preparare il delicato big match contro il Napoli, antipasto dei due match in Champions. Dall’allenamento odierno si sono potute captare maggiori informazioni circa le condizioni di alcuni infortunati, dopo la brutta notizia arrivata sul fronte Zlatan Ibrahimovic, che rischia di stare fuori per tutto il mese di aprile.

Nemmeno Kalulu e Messias non hanno svolto la seduta di allenamento in gruppo: scenario che potrebbe complicare la loro presenza in vista della sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica allo stadio Diego Armando Maradona.