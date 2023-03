Novità storica nel calcio: cambia la durata delle partite dal 1 luglio

Da utopia a realtà, nel prossimo futuro potrebbe prendere piede un cambiamento che rivoluzionerà in ogni modo il mondo del calcio. Come accaduto nel Mondiale andato in scena in Qatar, i tempi di recupero avranno una durata decisamente più massiccia. Sia nel primo che nel secondo tempo di gioco, a partire dal 1 luglio 2023, dovremmo prepararci ad assistere ad incontri di ampia durata. Una decisione che sembrava ormai scontata è ormai ufficiale.

Durata partite calcio

Cambia il calcio, i recuperi saranno extra large

Gli alti organi arbitrali hanno così deciso di modificare la regola numero 7 quella relativa ai tempi aggiuntivi. D’ora in poi i direttori di gara daranno maggior rilievo alla questione esultanze dopo le reti realizzate. Per queste, già prese in considerazione fino a questo momento, venivano conteggiati indicativamente 30 secondi di tempo persi. Adesso toccherà all’arbitro soppesare la durata dei festeggiamenti che spesse volte si protraggono anche per più di un minuto.

Con questa modifica difficilmente assisteremo ad esultanze più brevi, allo stesso tempo però dovrebbe aumentare il tempo effettivo.