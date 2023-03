Milan, De Ketelaere non si sblocca: la mossa di Pioli per rilanciarlo!

Il Milan tornerà in campo il 2 aprile allo Stadio Diego Armando Maradona, in un match che sarà l’anteprima della sfida del derby italiano di Champions.

In vista della ripresa del campionato Pioli dovrà sciogliere alcuni dubbi di formazioni, uno di questi è quello legato a Charles De Ketelaere. L’ex Brugge non ha ancora trovato il suo primo gol in rossonero, manca al gol da quasi un anno: serve una svolta!

De Ketelaere ancora a secco: Pioli studia un cambio di posizione

Come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, mister Pioli ha deciso di cambiare nuovamente modulo e tornare al 4-2-3-1. In questa nuova dimensione tattica, CDK potrebbe tornare a svolgere il ruolo nel quale ha fatto meglio: il “10”.

Charles De Ketelaere

Nelle ultime uscite è stato schierato da punta, seconda punta oppure è partito dalla fascia destra, ma in nessuna di queste soluzioni tattiche le sue qualità sono state esaltate.

La posizione pi centrale potrebbe contribuire al ritorno al gol del belga, ma il Milan ha bisogno di lui nell’immediato e non può aspettare ulteriormente, vista l’importanza di quest’ultima parte di stagione che dovranno affrontare i ragazzi di mister Pioli.