Nuovo stadio, i cittadini non ci stanno: altri problemi per il Milan?

Stando a quanto trapelato nelle ultime settimane il Milan avrebbe scelto di costruire il nuovo stadio nei pressi della zona di La Maura, poco distante dall’odierno San Siro.

Oltre ai diversi problemi sono già stati sollevati, il Corriere di Milano ha narrato anche il malcontento dei cittadini del quartiere La Maura per l’ipotetica costruzione del nuovo impianto.

Milan stadio Cardinale

Di seguito quanto evidenziato:

“Tante volte in vita mia ho invitato i calciatori a darsi all’ippica. Non mi aspettavo che mi prendessero sul serio in senso così letterale. Far sorgere un ecomostro in un’area verde non mi sembra un’idea brillante. Ci hanno messo 50 anni per inaugurare la fermata della metro di San Siro e ora le squadre fanno le valigie: è surreale”.

Altri cittadini si limitano ad affermare che sarebbe un orrore costruire il nuovo stadio in quella zona.

Secondo quanto raccolto da un sondaggio promosso dal coordinamento per la tutela del parco ovest e dal consigliere comunale Enrico Fedrighini ben l‘86% dei cittadini del quartiere La Maura sarebbe contrario alla costruzione del nuovo impianto.

In particolare, c’è chi si lamenta perché teme i rincari degli affitti, chi invece per i pochi posti per i parcheggi e chi per la quiete che verrebbe meno. Un’insoddisfazione generale.