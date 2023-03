Nuovo stadio, l’Inter chiede spiegazioni dal Milan: tensione tra i club

Da mesi, se non da anni, si parla del “nuovo San Siro“, cioè dei lavori che dovrebbero apportare migliorie alla “casa” del Milan e dell’Inter, ma anche a tutta la zona circostante. Però, negli ultimi giorni, sembra sempre più probabile che le due squadre decidano di rinunciare all’idea di uno stadio in comune.

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha infatti convocato le due società per comprendere quali siano le posizioni di Milan e Inter. Alle 9:15 di questa mattina sarebbe iniziato l’incontro a Palazzo Marino, come riporta Tuttosport.

Il sindaco della città ha dichiarato:

Alla riunione dovrebbero partecipare, oltre a Giuseppe Sala, il presidente rossonero Paolo Scaroni e l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello.

Infatti, i dubbi sul continuare ad avere uno stadio in comune tra i due club nascerebbero dalla volontà del Milan di costruire uno stadio da solo in una zona diversa da San Siro, l’Inter dall’altra parte starebbe considerando la stessa possibilità.

Beppe Sala ha dichiarato per ciò che concerne le intenzioni dei due club:

“Mi è chiaro che il Milan a questo punto guardi con interesse dove c’è la pista dell’Ippodromo La Maura, ma non ho capito dove stia guardando l’Inter. Per questo verranno da me per fare un po’ di chiarezza”.