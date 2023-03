Origi e De Ketelaere continuano a deludere: novità sul futuro

Il Milan, dopo la fondamentale qualificazione ai quarti di Champions League, deve cercare di risollevare le proprie sorti anche in campionato.

Dopo la cavalcata scudetto dello scorso anno, in questa stagione i rossoneri non sono riusciti a replicarsi e, infatti, per stessa ammissione del tecnico Pioli, l’unico obiettivo concreto, ma tutt’altro che facile, è la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan, Champions league

Una delle cause che hanno portato il Milan a vivere questa annata tra alti e bassi, è senza dubbio lo scarso rendimento di alcuni giocatori che, invece, rispetto alle previsioni iniziali, hanno deluso le aspettative.

Calciomercato Milan, possibili cessioni in estate

Uno su tutti, ovviamente, è Charles De Ketelaere acquistato per una cifra elevata, il belga non ha per nulla soddisfatto l’ambiente rossonero.

Altro nome da cui ci aspettava di più è quello dell’attaccante Origi il quale, invece, anche a causa di numerosi infortuni, fino a questo momento non è mai riuscito a trovare continuità.

De Ketelaere, Milan

Dunque, la dirigenza rossonera valuta attentamente questi due calciatori e, infatti, stando a quanto riportato da Il Giornale, se il loro rendimento dovesse continuare ad essere così deludente, non è a escludere una possibile cessione.