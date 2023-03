Pioli in conferenza: annuncio in diretta su Brahim Diaz!

Quattro vittorie consecutive senza subire gol, il Milan si è ripreso alla grande dopo il gennaio nero. Domani sera la squadra di Stefano Pioli sarà ospite al “Franchi” dove incontrerà la Fiorentina per la sfida valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A.

Stefano Pioli presenta il match in conferenza stampa. SpazioMilan, come di consueto, ne propone la diretta testuale. Di seguito le parole del tecnico rossonero.

“Davide Astori sorriderà sicuramente sì. Intimamente per me è sempre una particolare, domani anche di più. Davide è sempre con me. Sono molto contento che sia stata istituita un’associazione a suo nome, lui avrebbe voluto così. Persona di un’educazione incredibile, sarà una partita particolare”.

“Per noi la Champions è domani, poi penseremo al Tottenham. Per principi di gioco ci assomigliamo, ma noi vogliamo continuare a vincere”.

“Ogni partita ogni giocatore deve pensare di poter essere decisivo. Diaz ha avuto una piccola distorsione al ginocchio e non sarà a disposizione domani, quindi toccherà a Charles”.

“Se ci preoccupa la Juve? Non guardiamo la classifica, ogni partita è importante”.

“Astori ci ha lasciato tanti insegnamenti, dico noi per tutti coloro che, assieme a me, hanno vissuto quella situazione”.

“Momento per l’allungo? È il momento di dare continuità. Siamo noi che possiamo condizionare le nostre prestazioni per fare risultati positivi, dobbiamo giocare con grande attenzione e grande determinazione. Con più effettivi siamo più forti, domani tornano Calabria, Florenzi“.

“Thiaw? Premio di MVP sicuramente meritato. Ha grande applicazione e questa fa parte del ruolo, i difensori non devono mollare un attimo. Malick lo sa e lo sta facendo con grande attenzione. È molto giovane, ma con ottime caratteristiche per diventare di alto livello”.

“Ibrahimovic? Minutaggio completo no, ma presto potrà giocare titolare. Zlatan è Zlatan, è la sua forza, il suo rientro importante. Gli allenamenti con lui o senza di lui… c’è differenza“.

“Domani metteremo in campo la miglior prestazione. Sappiamo l’importanza della gara di Londra, ma avremo il tempo di recuperare le energie”.

“Le parole dell’agente di Thiaw? Io non parlo con gli agenti dei giocatori, lo avrà fatto Maldini. Se non ha giocato prima è perché ho ritenuto che i suoi compagni fossero meglio di lui; appena l’ho ritenuto meglio e pronto ha giocato lui“.

“Cardinale ha detto che non parla con me di formazione? Parlo con Maldini e Massara. Lo sento spesso dopo le partite, ma mai prima perché sa che certe cose le deve gestire l’allenatore”.

“Milan a 4? È un obiettivo arrivare a giocare da esterno a esterno. Attacchiamo spesso con 5 giocatori con quello lontano dalla palla che deve attaccare il secondo palo. Domani attaccheremo uguale, ma poi dipende dall’avversario. Poi il segreto è essere compatti”.