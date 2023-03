Critiche a Leao, Pioli non ci sta: la risposta in conferenza

Nella giornata di domani si disputerà il match tra Milan e Salernitana valevole per la 26esima giornata di campionato. C’è voglia di riscatto nell’ambiente rossonero, i ragazzi di mister Stefano Pioli hanno perso l’ultima gara di Serie A contro la Fiorentina.

L’ultimo gol in Serie A di Rafael Leao risale al 14 gennaio, in occasione della partita pareggiata con il Lecce. Durante la conferenza stampa di oggi, Stefano Pioli ha parlato dell’attaccante portoghese e delle sue ultime prestazioni.

Pioli Leao conferenza

Milan-Salernitana, Leao in crisi? La risposta di Pioli in conferenza

Sulle critiche a Leao: “Rafa si è mosso molto bene, nel primo tempo abbiamo trovato pochi spazi perché non lo abbiamo servito coi tempi giusti. Continuo a ripetere che Rafa è il più libero nei movimenti: deve cercare gli spazi. Conosciamo la Salernitana, difendono compatti, o saranno stretti, larghi o aggressivi… Noi dobbiamo essere bravi a trovare soluzioni”.

Ad oggi il Milan si trova al quinto posto (47 punti), a pari punti con la Roma. I campioni d’Italia in carica sono in piena corsa per arrivare tra le prime quattro. L’obiettivo Champions League è alla portata e la partita di domani può rivelarsi molto importante per tornare ad avere gli stessi punti dell’Inter.