Milan, Pioli spariglia le carte in vista della Salernitana: la formazione provata a Milanello

In casa Milan cresce sempre di più l’attesa per il match di domani sera contro la Salernitana. I rossoneri scenderanno in campo alle ore 20:45 nella gara valevole per la 26esima giornata di campionato. L’ultimo match di Serie A non ha sorriso a mister Stefano Pioli che ha visto i suoi calciatori perdere per 2-1 contro la Fiorentina.

Milan Salernitana probabile formazione

Sky – Milan, prove di formazione per Pioli in vista della Salernitana

Secondo quanto riferito in diretta su Sky Sport 24, Pioli nell’allenamento odierno ha provato lo stesso undici titolare sceso in campo contro il Tottenham. L’unica eccezione riguarda Junior Messias, alle prese ancora con un infortunio. Nonostante la super sfida di Champions League non ci dovrebbero essere cambi alla formazione.

MILAN (3-4-2-1): Maignan, Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemakers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

La partita contro la Salernitana è considerata fondamentale anche dai tifosi rossoneri, che vogliono rivedere la loro squadra tornare a parità di punti con l’Inter, sconfitta dallo Spezia nella giornata di venerdì. Il Milan potrebbe fare un altro piccolo passo verso il raggiungimento di uno degli obiettivi stagionali: la qualificazione alla prossima Champions League.