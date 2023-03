Pioli dopo il passaggio del turno: “Abbiamo sprecato un po’ troppo ma abbiamo giocato con personalità”

Il Milan è riuscito ad agguantare il pareggio che elimina il Tottenham di Antonio COnte e fa volare i rossoneri ai quarti di finale di Champions League dopo più di un decennio.

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime dopo il fischio finale e ha elogiato la prestazione della sua squadra: ” Siamo stati bravi. Abbiamo sprecato un po’ troppo ma abbiamo giocato con personalità e non abbiamo mai mollato”- e ancora-“era importante superare gli ottavi. Il tottenham era una grande squadra e ora e la giocheremo”.

Il tecnico però non vuole cali di tensione e sottolinea subito l’importanza di pensare anche agli obiettivi in campionato, che vede il Milan un po’ in ritardo rispetto alle concorrenti: “Ci giocheremo il campionato su cui siamo un po’ indietro. Bisogna metterci la stessa energia e personalità. Il campionato è difficile tatticamente ma dobbiamo giocare con questa voglia di ottenere risultato”.

Il Milan infatti deve raggiungere almeno il quarto posto se vuole partecipare alla prossima edizione della Champions League: “O vinciamo la Champions o dobbiamo qualificarci fra le prime quattro . Bisogna portare con noi le sensazioni positive di questa sera.

DI impossibile non c’è nulla ma rimarranno le più forti”.

Un Pioli euforico che stuzzica l’ambiente con delle parole che non possono far altro che infiammare una piazza già esaltata da questo risultato storico.