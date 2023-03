Il Milan questa sera scenderà in campo contro il Tottenham per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri partiranno in vantaggio per 1 a 0 grazie al risultato della gara d’andata giocata a San Siro.

Tottenham-Milan, Pioli recupera gli infortunati

Come riporta Sky Sport, Stefano Pioli, per la partita contro il Tottenham ha recuperato Brahim Diaz, che partirà titolare alle spalle di Giroud con Leao di fianco. Rade Krunic, squalificato contro la Fiorentina, darà riposo a Bennacer, non ancora pronto dopo l’infortunio.

Ismael Bennacer, in panchina contro il Tottenham, durante una partita con la maglia del Milan

Probabili formazioni Tottenham-Milan, le scelte di Pioli

Stando a Sky Sport, le probabili formazioni di Tottenham-Milan saranno le seguenti:

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Confermato in difesa Thiaw, dopo la splendida gara d’andata, e anche Messias sulla fascia destra.

Tottenham (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte

Antonio Conte dovrà fare a meno, per la partita di stasera contro il Milan, di molti giocatori: in primis Lloris, ancora indisponibile, Dier, squalificato, Bentancur, rottura del crociato, Bissouma, operato alla caviglia, e Sessegnon.