Pirlo a cuore aperto: “Sarei rimasto al Milan tutta la vita”

La partita tra Tottenham e Milan inizierà in ritardo a causa del traffico presente a Londra. Il Milan lo ha chiesto ed è stata accolta la richiesta. Intanto, nel prepartita su Prime Video è andata in onda un’intervista di Ambrosini a Pirlo che si è raccontato ed ha svelato qualche retroscena.

L’intervista di Ambrosini a Pirlo

SULLA FINALE DI ISTANBUL – “Non ho mai più rivisto la finale di Istanbul. Terremoto? Fortunatamente siamo lontani. C’era però tanta tristezza in giro, adesso ci stiamo riprendendo un po’.

SULL’ARRIVO IN TURCHIA – “Questa è una cosa nuova che mi affascinava, per questo sono venuto“.

SU PIOLI – “Quando ha iniziato era un allenatore diverso, poi man mano che sono andate avanti le cose è cambiato: si è evoluto giorno per giorno. Dopo tante partite che giochi allo stesso modo, qualcuno si può abituare e non ha più le stesse emozioni e intensità.

SULL’ADDIO AL MILAN – “Sarei rimasto al Milan tutta la vita. Mi da fastidio essere considerato un traditore, sono andato via per tanti motivi, ma non perchè volevo soldi. Volevo più anni di contratto e non solo uno, pensavo di poter stare altri tre anni. Ho pianto tanto, fino all’ultimo giorno”