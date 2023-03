Progetto stadio Milan: le parole di Fontana sull’incontro con Cardinale

La questione stadio a Milano ormai è sul banco delle proposte da diversi anni, ma tra progetti non accettati e accordi tra Inter e Milan saltati si continua a rinviare il tutto. Il Milan però è sembrato più deciso sul costruire uno stadio di proprietà, e il proprietario del Milan Gerry Cardinale ne ha parlato personalmente con Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia.

Attilio Fontana ha avuto il piacere di discutere della vicenda stadio con Cardinale. Il proprietario del Milan ha mostrato una forte determinazione sul voler costruire lo stadio e farlo al più presto possibile. Fontana è intervenuto ai microfoni di TvPlay su questo incontro.

Di seguito le sue parole:

Non per merito mio, ma dopo aver parlato con Cardinale credo che la sua determinazione sia tale per cui sono convinto che nello spazio di due o tre anni vorrà mettere la prima pietra. Non è detto che sia a La Maura, anche se a oggi è più avanti rispetto alle altre proposte. Da quello che mi ha detto Cardinale, se sarà a La Maura, sarà lo stadio del Milan solamente. Con l’Inter, nonostante io sia amico di Marotta, non ho ricevuto richieste di incontro e appena dovessero farsi sentire ascolterò le loro proposte.

Cardinale mi ha rappresentato un’idea che mi sembra molto bella, credo che su questo progetto si debba aprire una discussione, si debba cercare di entrare di più nei dettagli, ma di sicuro è una cosa positiva. Posso dire che gran parte del parco resterà tale e questo mi sembra l’aspetto più positivo. Non è possibile dire che si farà al 100%, ma ritengo che la proposta di Cardinale sia bella e positiva. Penso che la cosa più sbagliata sia dire sì o no aprioristicamente, bisogna confrontarsi.