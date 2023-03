Retegui ha stregato il Milan: il piano della società per acquistarlo

La sosta per le nazionali arriva nel momento migliore per il Milan, autore di una seconda parte di stagione finora deludente. Nonostante la qualificazione ai quarti di Champions League, i rossoneri hanno perso troppi punti in campionato, tanto da mettere in discussione il piazzamento tra le prime quattro.

Nello specifico, l’ultima sconfitta contro l’Udinese ha messo in evidenza l’importanza di Giroud. Con l’assenza del francese, la squadra ha faticato tantissimo, sia in fase realizzativa che nella manovra. Proprio per questo, la società sta sondando già nuovi profili offensivi in vista della prossima stagione.

Retegui Milan

Maldini punta Retegui: servono almeno otto milioni

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, Maldini – come lo stesso Mancini – sarebbe rimato notevolmente colpito da Retegui. Il calciatore attualmente al Tigre ma di proprietà del Boca Juniors è in questo momento a Coverciano con la Nazionale, in lotta per una maglia da titolare.

Il classe 1999 sta facendo molto bene nel campionato argentino, avendo già segnato sei gol nelle prime otto partite. Gli xeneizes, però, chiedono non meno di otto milioni per lasciarlo andare in Europa. La dirigenza rossonera valuta l’opportunità, anche constatando i rendimenti altalenanti di Rebic ed Origi. In estate, la trattativa entrerà nel vivo, anche in virtù degli ottimi rapporti con la squadra di Buenos Aires.