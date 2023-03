Milan, riconoscimento speciale per Pioli: al tecnico il premio “Costruiamo gentilezza nello sport”

Sono passati 5 anni dalla scomparsa di Davide Astori, ex calciatore di Cagliari, Roma e Fiorentina: era domenica 4 marzo del 2018, quando la Fiorentina si è svegliata senza il suo capitano.

L’allenatore della squadra Viola, in quell’anno, era Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan: l’allenatore parmense, negli anni, ha sempre ribadito quanto sia stato difficile passare quei momenti con la squadra e fin da subito si è reso disponibile per tenere vivo il ricordo di Davide.

Pioli in ricordo di Astori: tecnico rossonero premiato per la sua sensibilità

Durante il ritiro rossonero in Toscana, in occasione della partita di sta sera tra Fiorentina e Milan, a Stefano Pioli è stato consegnato il premio “Costruiamo Gentilezza nello sport“, ideato dal gruppo giornalisti sportivi della Toscana (Ussi Toscana) e dall’Associazione Cor et Amor.

Pioli Milan

Il premio è riconosciuto a quelle persone che portano i propri valori nel mondo dello sport: Pioli, infatti, fa parte dell’associazione intitolata ad Astori e si è contraddistinto per il suo impegno morale.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, al tecnico rossonero è stata consegnata una maglietta, simbolo di ambasciatore di gentilezza nello sport, che riporta anche una frase dello stesso Pioli: “E’ come se avessi perso un punto di riferimento” (ovviamente dedicata a Davide Astori).

Ancora una volta, i valori morali vincono su tutto.

Alice Bonora