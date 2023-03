Rinnovo Giroud, la mossa di Maldini: accadrà ad aprile

Il rinnovo di Olivier Giroud è uno dei temi più importanti che la dirigenza rossonera dovrà affrontare nei prossimi mesi. Infatti non si tratta semplicemente di un rinnovo contrattuale, bensì di una decisione importante per ciò che riguarda il progetto Milan.

Milan, l’incontro per il rinnovo di Giroud

Giroud ha dimostrato in questi anni italiani di essere ancora un bomber di razza, soprattutto nelle partite importanti. Infatti il bomber francese ha contribuito tantissimo allo Scudetto dello scorso anno e al rilancio europeo del Milan.

Questo è il motivo che spinge il Milan ad andare verso il rinnovo del contratto, soprattutto se si considerano le posizioni di Ibrahimovic, Rebic ed Origi. Il croato ed il belga non sono sicuri della conferma, mentre Ibrahimovic non giocherà sfortunatamente per sempre.

Di conseguenza, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara hanno fissato un incontro con l’entourage del francese per definire come impostare la trattativa. L’incontro è in programma nel mese di aprile che, con la Champions a fare da cornice, può essere decisivo per il matrimonio Giroud-Milan. Per ciò che riguarda le cifre si dovrebbe restare su quelle del contratto attuale.

Enrico Coggiola