Leao, la qualificazione ai quarti di Champions può finanziare il rinnovo: il punto sulla trattativa

La qualificazione ai quarti di finale di Champions League comporta importanti sviluppi nelle trattative per il rinnovo di Rafael Leao.

Difatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan potrebbe impiegare parte dei ricavati assicurati dal percorso nella competizione europea per accontentare le elevate richieste del portoghese.

Milan Rinnovo Leao

Rinnovo Leao, Milan pronto a reinvestire i bonus della Champions

Il ricavato dalla vendita dei biglietti dell’andata contro il Tottenham ammontava a ben 9 milioni di euro. I rossoneri potrebbero dunque incassare nuovamente cifre simili in occasione del match casalingo dei quarti di finale, se non addirittura superiori.

A queste, si sommeranno poi i bonus che i club si assicurano in base al percorso in Champions. Per esempio, il passaggio del turno ai danni degli inglesi frutterà nelle casse del Diavolo circa 20 milioni di euro.

In questo scenario, la multa che il giocatore deve pagare allo Sporting Lisbona concede poco spazio di manovra alla dirigenza rossonera. Nonostante ciò, da Casa Milan filtra ancora ottimismo e chissà che l’assist decisivo per trovare un’accordo per il prolungamento arrivi proprio dall’UEFA.