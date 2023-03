Rinnovo Leao, cessione sempre più vicina: svelato il motivo!

Una delle situazioni che tiene maggiormente banco in questi ultimi giorni in casa Milan è senza dubbio la situazione legata al contratto di Rafa Leao.

Il giocatore portoghese, pedina imprescindibile nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, ha il contratto in scadenza nel 2024 e, dunque, in caso di mancato rinnovo la società rossonera rischia di perdere il proprio gioiello a parametro zero.

Leao-Milan, tanti top club sul calciatore: le ultime

In particolare, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nonostante la volontà del Milan di blindare il giocatore, più passa il tempo più aumenta il rischio di perdere il calciatore a parametro zero.

Pertanto, qualora non dovesse riuscire a trovare un accordo con l’attaccante, nella prossima sessione di mercato la dirigenza potrebbe seriamente prendere in esame ogni tipo di offerta per il talento portoghese.

Tra le squadre maggiormente interessate ci sono molti club di Premier League ma soprattutto il Paris Saint Germain; altro snodo cruciale per la trattativa riguarda le commissioni agli agenti e la clausola rescissoria che, al momento, i rossoneri vorrebbero fissare intorno ai 150 milioni di euro.

Una situazione da monitorare giorno per giorno, i tifosi rossoneri restano vigili con la speranza, ovviamente, di vedere giocare ancora a Milano il loro beniamino.