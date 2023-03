Rinnovo Leao, il Milan accelera: fissata una data

Il Milan si prepara alla triplice sfida con il Napoli, importante in campionato ma decisiva necessariamente in Champions League. La sosta nazionali ha permesso alla società di ragionare e organizzare un piano rinnovi, soprattutto per Leao.

Come riporta Gazzetta dello Sport nell’odierna edizione, il club rossonero vorrebbe agire prima della Champions. L’incontro potrebbe avvenire entro le prossime due settimane, con la società e l’entourage del giocatore pronti a questo appuntamento.

La difficoltà che sta portando per le lunghe il rinnovo, però, non dipende né dalla volontà del Milan né da quella di Leao, ma piuttosto dei suoi agenti e familiari. Altre offerte, però, non sembrano state recapitate mentre il portoghese è stato offerto molti top club europei.

Il Milan vuole il rinnovo di Leao dopo quello di Giroud

Rafael Leao Milan

La richiesta è di 7 milioni, una ricompensa al momento della firma e il risarcimento di 16 milioni che il portoghese deve allo Sporting Lisbona. Il Milan sarebbe disposto ad arrivare ai 7 milioni tramite ingaggio fisso e bonus vari, ma senza interessarsi alla multa.

Dopo l’imminente ufficialità del rinnovo di Giroud il club rossonero, dunque, vuole dare una svolta al rinnovo di Leao per poter affrontare le tre partite con il Napoli e il finale di stagione nel migliore dei modi.