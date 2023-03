Ultim’ora Milan, importante novità sul rinnovo di Leao

Come già annunciato anche dallo stesso Paolo Maldini prima del match tra Tottenham e Milan, il passaggio del turno dei rossoneri ai quarti di finale di Champions League potrebbe favorire un’evoluzione positiva nelle trattative per il rinnovo di Rafael Leao, il cui contratto scadrà a giugno del 2024.

La qualificazione del Diavolo alla fase successiva della competizione europea, infatti, garantirà un ricco bottino, di circa 20 milioni di euro da parte della Uefa.

Rinnovo Leao, Milan pronto a pagare la multa allo Sporting Lisbona

Leao rinnovo novità

Come riportato da tuttomercatoweb.com, in seguito al bonus ricevuto per l’approdo ai quarti di finale e grazie all’incasso del match di andata contro gli Spurs, il Milan avrebbe deciso di prendere in considerazione l’ipotesi di pagare la multa da 19,5 milioni di euro che l’esterno portoghese, insieme con il Lille (responsabile in solido), dovrà versare allo Sporting Lisbona.

Tuttavia, restano da capire anche le intenzioni del classe 1999, che al momento non si è sbilanciato né con il suo entourage, né con il Milan, ma la sensazione tra la dirigenza rossonera è che l’eventuale pagamento della multa possa essere un passo in avanti molto importante per la buona riuscita delle trattative.