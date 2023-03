Rinnovo Leao, continua la trattativa: la richiesta al Milan

Se nella stagione dello Scudetto del Milan è stato eletto miglior giocatore del Campionato di Serie A, nella stagione corrente Rafael Leao alterna prestazioni di alto livello a prestazioni poco prestanti.

Al momento i gol in campionato di Leao sono 8, ma il portoghese ha abituato i propri tifosi a ben altro: Leao è giovane e ha tutto il tempo per poter migliorare e trovare quella continuità che ad oggi gli manca, mettendosi più a disposizione della squadra rossonera.

Milan, la richiesta di Leao per il rinnovo

Attualmente, l’ingaggio dell’attaccante portoghese si aggira attorno ai 1,4 milioni netti a stagione, cifra che era stata concordata nel 2019, quando Leao approdò a Milano, sulla sponda rossonera.

Milan Leao contratto

Il contratto di Rafael è in scadenza (2024), e la società del diavolo rossonero sta avviando i dialoghi per provare a rinnovarlo e non rischiare di perdere il giocatore a zero.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Leao ha incontrato Paolo Maldini e ha fatto la sua richiesta: quinquennale da 7,5 milioni di euro, un bonus alla firma di altri due milioni, incentivi personali e di squadra e il contributo del club rossonero al pagamento della multa con lo Sporting Lisbona.