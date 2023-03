Sabatini non ha dubbi: “Massara ha un debole per un allenatore”, poi il pronostico su Milan-Napoli

Il Milan ha l’obbligo di ricaricare le batterie dopo gli ultimi risultati altalenanti in campionato. I rossoneri devono tornare dalla pausa nazionali con la fame che gli hanno contraddistinti lo scorso anno, per un quarto posto ancora da conquistare ed una Champions tutta da vivere.

I troppi punti persi in Serie A non sono piaciuti in dirigenza e, la mancata qualificazione in Champions, provocherebbe un danno economico difficile da risanare. Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini ha espresso la sua riguardo ad un possibile cambio d’allenatore e la sfida contro il Napoli in Europa.

Sabatini Milan

Sabatini si sbilancia: “Massara sta pensando a Luis Enrique”

Di seguito le dichiarazioni del dirigente sportivo Walter Sabatini rilasciate ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

SITUAZIONE PIOLI – “Luis Enrique è un grandissimo. Ammesso che sia un tema la sostituzione di Pioli, non è escluso che lo faccia. Anzi: per come lo conosce, non può non avere un pensiero su di lui“

I QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – “Per me il Napoli sarà una finalista. L’ho detto anche a Spalletti: ha la squadra più europea tra tutte. Mi scoccia solo che debba arrivare in fondo eliminando il Milan“.