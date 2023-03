Futuro San Siro, Malagò non ha dubbi: “Solo una possibilità per gli stadi!”

In Italia, si sa, la questione stadi è un tema molto caldo. Tantissime squadre, anzi la maggioranza, di A e B, per non parlare delle categorie inferiori, non hanno uno stadio ed un impianto di proprietà, salvo rarissime eccezioni.

A seguire il modello inglese, infatti, sono state solamente la Juventus, con lo Juventus Stadium inaugurato nel 2011, l’Udinese di Pozzo con la Dacia Arena, impianto davvero all’avanguardia,, negli ultimi mesi, l’Atalanta, con il riammodernamento del vecchio Atleti Azzurri d’Italia.

Tutti gli altri stadi, invece, oltre a non essere di proprietà, sono anche tutt’altro che moderni, e la burocrazia presente nel nostro paese non facilita le cose.

San Siro stadio

Per quanto riguarda San Siro, da mesi si sta pensando all’abbandono di questo storico impianto per costruirne uno nuovo che possa ospitare le gare casalinghe di inter e Milan, ma i problemi legati al dove costruirlo stanno rallentando il tutto.

San Siro? Malagò fa chiarezza sul futuro dell’impianto!

Sullo storico stadio di Milano e non solo è intervenuto il presidente del Coni Giovanni Malagò in occasione del premio Bearzot per Luciano Spalletti a Napoli all’interno del Maschio Angioino.

Queste le parole: “Le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 sono previste a San Siro per cui seguiamo la vicenda dello stadio con molta attenzione”.

“Ieri siamo stati dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e gli ho detto quello che ripeto ormai da anni, c’è solo una possibilità per risolvere il problema degli stadi a Milano, Genova, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Verona, Bologna, Firenze: bisogna vincere la candidatura degli Europei, perchè a quel punto hai una certezza che entro una determinata data devi avere gli impianti pronti che devono avere certi requisiti e certi parametri e San Siro rientra in questa dinamica“.

Beniamino Pasquariello